A2 UFFICIALE – Civitanova Marche conferma Francesca Severini

Proseguono le conferme in casa Feba Civitanova Marche in vista della prossima stagione di A2. Un altro prezioso tassello sarà quello di Francesca Severini: l’ala classe 2005, sorella d’arte, nelle ultime stagioni è diventata una delle giocatrici che ha dimostrato una maturazione importante dal punto di vista sia tecnico che tattico e ora torna a riassaporare l’A2 che aveva comunque provato da giovanissima.



“Ho scelto di rimanere a Civitanova perché sono cresciuta in questa realtà – afferma Severini – mi trovo molto bene e ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità. Poter rigiocare in A2 è sicuramente una bella soddisfazione. Non vedo l’ ora di iniziare per fare del nostro meglio in campionato.”

UFF.STAMPA FEBA CIVITANOVA