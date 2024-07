A2 UFFICIALE – Civitanova Marche conferma Sofia Binci

Primo tassello per la nuova Feba Civitanova Marche. La società biancoblu riparte in A2 con la conferma di Sofia Binci. La play classe 2002 nelle ultime stagioni ha guidato sapientemente le momò in cabina di regia mostrando grande maturazione e determinazione. Un’altra giovane che nelle giovanili biancoblu ha trovato la sua consacrazione fino ad arrivare alla prima squadra, dove ora è una certezza. “ Indipendentemente dalla categoria avevo già deciso di rimanere con la Feba perché mi sono sempre trovata bene in questa società – afferma Binci – Ovviamente il fatto di rigiocare in A2 è una bella emozione per me e ringrazio Donatella per questa opportunità. Non vedo l’ora di cominciare e sarà una bella sfida”.

UFF.STAMPA FEBA CIVITANOVA MARCHE