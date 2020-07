A2 UFFICIALE – Civitanova Marche ingaggia Bolognini

Primo volto nuovo in casa Feba Civitanova Marche. Dopo le diverse conferme in casa biancoblu, il primo innesto messo a segno dal gm Elvio Perini conferma la filosofia in casa Feba di essere la squadra delle Marche. Infatti la nuova arrivata è proprio una giocatrice marchigiana ovvero Irene Bolognini. Ala classe 1999 nata e cresciuta nel Basket Girls Ancona, con cui ha esordito in prima squadra, ha messo in mostra eccellenti doti fisiche e atletiche incastonate in una buona dose ditalento, con alle spalle anche qualche chiamata nelle Selezioni Giovanili Azzurre. Per lei si tratta della prima esperienza in A2 ma Irene arriva a Civitanova con la voglia di confermarsi anche nella

. "Sicuramente il progetto della Feba è stato molto stimolante – commenta Irene – L'idea di giocare con quasi tutte ragazze marchigiane, che conosco bene, mi è piaciuta fin da subito oltre alla possibilità di mettermi in gioco in una nuova categoria. Ovviamente voglio migliorarmi e crescere in questa esperienza e ringrazio la Feba per questa opportunità". Il mercato della società biancoblu

quindi entra nel vivo e ci saranno altre novità nei prossimi giorni.

Matteo Valeri

Ufficio Stampa Feba Civitanova Marche