A2 UFFICIALE – Civitanova riparte con diverse conferme

Raffica di conferme in casa Feba Civitanova Marche. La società biancoblu guarda alla stagione 2020-21 ed inizia a gettare le basi per la prossima annata sportiva. Come sempre con un occhio rivolto al territorio ed al progetto di squadra delle Marche, un caposaldo della dirigenza che nel corso degli anni ha riservato grosse soddisfazioni. In tal senso le conferme guardano in questa direzione, con tante giovani cresciute nel vivaio biancoblu, vera e propria fucina di talenti. Sotto le plance confermata il pivot classe 2000 Giorgia Bocola, divenuta una certezza in A2 nel corso di questi anni, grazie a prestazioni di qualità che l’hanno portata anche nel giro delle nazionali giovanili. Conferma pure per la guardia Anna Paoletti, classe 2001: anche lei cresciuta in casa Feba, nell’ultima stagione ha trovato un’importante continuità in termini di prestazioni e di realizzazioni. Rimane anche la play Alice Pelliccetti, classe 2000, pure lei in rampa di lancio dopo aver trovato sempre più minuti nel corso degli ultimi campionati. La giovanissima Sofia Binci, play classe 2002, è stata una delle rivelazioni dell’ultima stagione, dove è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista nonostante la sua prima esperienza in A2. Anche lei è nel novero delle riconfermate. Oltre alle giovani non poteva mancare la “senior” del gruppo ovvero Jessica Trobbiani, classe 1989, una vita spesa per la Feba che sarà ancora una volta il capitano biancoblu. A queste giocatrici si aggiungono altre talentuose giovanissime, tutte marchigiane, provenienti dal settore giovanile, alcune delle quali già nel giro della prima squadra nell’ultima annata sportiva ovvero Giulia Ciccola, Francesca Severini, Sofia Angeloni. Come detto la Feba Civitanova Marche prosegue quindi nel solco della tradizione, con una squadra improntata al territorio che vuole essere il trampolino di lancio per le ragazze locali. Il gm Elvio Perini sta già lavorando per puntellare il roster con alcuni innesti, per completare quanto prima l’organico.

Matteo Valeri

Ufficio Stampa Feba Civitanova Marche