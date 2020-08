A2 UFFICIALE – Clara Salvini è una nuova giocatrice della Akronos Moncalieri

La Libertas Moncalieri è lieta di annunciare un nuovo innesto tra le fila delle Lunette per la nuova stagione 2020/2021: Clara Salvini.

Direttamente dalla Fixi Torino, con cui ha disputato l’ultimo campionato in Serie A1, Clara ha dato un importantissimo contributo alle sue compagne, segnando quasi 5 punti di media e strappando 4 rimbalzi a partita.

Si tratta di un grande ritorno al PalaEinaudi, dove tutti fremono per vederla giocare con la nuova maglia gialloblu.

LE PAROLE DI CLARA SALVINI

“Sono felicissima di tornare a far parte della PMS Family. Conosco l’ambiente e ho già avuto modo di giocare con alcune delle mie future compagne, quindi si tratta proprio di un bel ritorno a casa. Manca poco all’inizio della stagione e non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza che sono sicura ci farà divertire parecchio”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ALESSANDRO CERRATO

“Sono molto contento di vedere Clara calcare nuovamente il nostro parquet. La sua esperienza e il suo carisma saranno d’ispirazione alle nostre giovani. Quello di Clara è un ritorno che abbiamo molto desiderato e che accogliamo a braccia aperte”.

Ufficio Stampa PMS Basketball