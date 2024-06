A2 UFFICIALE – Claudia Colli rimane a Torino

Un atteso rinnovo va a completare la rosa di atlete sulle quali potrà contare coach Mario Corrado nella prossima stagione agonistica: è quello del vice-capitano Claudia Colli!



Ala, classe 1996, l’esperta giocatrice milanese vestirà, per il secondo campionato di fila, i nostri colori!

La stagione di A2 2023/24 da poco andata in archivio è stata quella del rilancio per Claudia: in 29 gare disputate ha realizzato 406 punti, preso 117 rimbalzi, “rubato” 43 palle, messo a segno 11 stoppate, confezionato 72 assist.

Numeri significativi e fondamentali per il raggiungimento da parte del nostro sodalizio dell’obiettivo-salvezza.



Questa la dichiarazione rilasciata dalla giocatrice ad accordo perfezionato:

“Sono molto contenta di continuare il mio percorso qui a Torino, con un gruppo che ha dimostrato di meritarsi questa categoria ed è cresciuto, insieme, nel corso della passata stagione.

L’obiettivo che mi pongo per il prossimo campionato è quello di centrare con le mie compagne una posizione di classifica che consenta al team di partecipare ai playoff: raggiungerlo significherebbe essere cresciuti sia come squadra che a livello individuale!

Ringrazio la società per la fiducia dimostrata. A presto!”

UFF.STAMPA BASKET FEMMINILE TORINO