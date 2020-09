A2 UFFICIALE – Coach Cesari lascia per motivi personali, Stefano Fassina nuovo coach di Carugate

Improvviso quanto inaspettato evento a Carugate, purtroppo Gigi Cesari, per motivi personali, che gli auguriamo di risolvere quanto prima, non potrà proseguire il suo lavoro; tali motivi, non gli hanno permesso fin da Giovedì 10 Settembre, di presenziare agli allenamenti della squadra, e nemmeno alla amichevole di Sabato a Villafranca, allenamenti e amichevole gestiti tuttora dai due assistenti, Matteo Catalfamo e Andrea Brambilla.

Dopo una lunga riunione del Consiglio Direttivo, si è deciso di affidare ora la squadra, che disputerà il campionato Nazionale di serie A2, a Stefano Fassina. 55enne, di Milano, con lunghissima esperienza da allenatore, specialmente nel femminile, la scorsa stagione in panchina a Albino, gli anni precedenti sulle panchine di Biassono, Milano Basket Stars e di Sanga Milano. Rimangono ovviamente i due assistenti Catalfamo e Brambilla che collaboreranno con il nuovo coach, previsto il suo arrivo e la firma del contratto per la data di oggi, auguriamo anche a Stefano, buon lavoro.

Uff.Stampa Basket Carugate