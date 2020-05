C’è voglia di ripartire anche in casa Project. Dopo una stagione molto positiva interrotta proprio sul più bello causa la pandemia Covid19, la società ha chiesto a Coach Rossi di essere ancora al comando della squadra anche per la prossima stagione. Paolo non ha esitato neanche un momento per dare la sua conferma, d’altronde il suo ritorno a Faenza non poteva certo concludersi con una stagione che non ha visto una degna conclusione.

Uff.Stampa Faenza Basket