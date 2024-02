A2 UFFICIALE – Colpo Broni, torna in campo Sara Bocchetti

La Logiman Broni comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Sara Bocchetti. Esterna classe 1993, Sara è reduce da 10 stagioni consecutive in Serie A1, di cui l’ultima con la maglia di Lucca, e precedentemente a Empoli, Battipaglia e Vigarano, chiuse sempre in doppia cifra per media punti. Nel 2021 è stata miglior marcatrice italiana nel campionato di Serie A1, mentre nel suo palmarès anche una Coppa Italia di Serie A2, conquistata nell’ultima stagione disputata in seconda lega nel 2014 con Napoli e 5 presenze con la Nazionale maggiore. Sara Bocchetti vestirà la maglia numero 14 e sarà a disposizione di coach Michael Magagnoli già a partire dalla trasferta di Roma in programma domenica prossima 3 marzo.

UFF.STAMPA PF BRONI