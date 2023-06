A2 UFFICIALE – Colpo Carugate, firmata Paola Caccialanza

Altro colpo di mercato per Dimensione Bagno Carugate, che firma la guardia Paola Caccialanza, proveniente da Parking Graf Crema, reduce da un buon campionato di A1.

Paola, 33 anni, anche lei come l’ultimo acquisto, Norma Rizzi, proviene dalla cantera di Crema, dove ha giocato per tutta la sua carriera, ora ha deciso questa nuova avventura a Carugate. Fisico estremamente atletico e scattante, si è sempre messa in mostra come tiratrice con percentuali significative, ma è atleta con una forte predisposizione anche alla difesa, un mix di qualità che Carugate cercava da tempo.

Ne approfittiamo per ringraziare la società Basket team Crema, con la quale, Basket Carugate spera di proseguire la collaborazione, a livello strategico ed anche a livello giovanile

Continua invece la ricerca di un paio di lunghe per completare il roster. il D.S. Paolo Ganguzza è sul pezzo e si stanno vagliando alcune possibilità.

Cambiando argomento, il 27 Giugno, ci sarà assemblea della Lega per decidere la composizione dei gironi della prossima A2, che verosimilmente saranno est e ovest e non più nord sud, a causa della mancanza di squadre meridionali.

ASD Basket Carugate