A2 UFFICIALE – Colpo Empoli, ingaggiata Liga Vente

Arriva dalla Lettonia la nuova pivot dell’Use Rosa Scotti. E’ ufficiale infatti la firma sul contratto di Liga Vente, pivot classe 1991 reduce da una stagione in serie A1 a San Martino di Lupari. La sua carriera inizia negli Stati Uniti dove arriva nel 2010 prima per due anni alla Colby Community College in Kansas e poi all’Università di Eckerd, in Florida, dove si mette in luce con medie di 12 punti e 7 rimbalzi. Da lì il ritorno in Europa, precisamente in Francia dove la ingaggia il Culoz Basket Club in NF1 (10 punti e 8 rimbalzi a gara), preludio, nel 2015, all’arrivo nella serie A2 italiana a Stabia. L’impatto col nostro basket è positivo e su di lei scommette Sanga Milano, una scommessa vinta visto che chiude l’annata con una media di 11.3 punti e 10 rimbalzi.



Il suo giro in Europa prosegue poi nel 2017 quando si trasferisce in Germania ad Hannover, nel massimo campionato tedesco, dove centra i quarti di finale playoff. E’ il preludio al ritorno in Italia, per la precisione a Costa Masnaga, stagione 2018/19, con la promozione nella massima categoria a cui da un contributo di 12 punti e quasi 7 rimbalzi a gara.

Gli anni successivi torna in A2 ad Udine e Faenza, società con la quale conquista la sua seconda promozione in A1. Una gioia che rivive anche la stagione successiva, a Crema, dove, oltre al campionato, vince con le compagne anche la Coppa Italia. San Martino di Lupari è la tappa successiva prima di sperimentare anche il basket spagnolo con la maglia del Picken Claret Valencia, nel secondo campionato iberico. A dicembre torna a Brescia in A1 e poi ancora a san Martino dove, dopo l’ultimo campionato, l’ha presa l’Use Rosa Scotti pronta a puntare su di lei per presidiare il pitturato.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa