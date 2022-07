A2 UFFICIALE – Colpo Sanga Milano, ingaggiata Richelle Van Der Keijl

Il Sanga è felice di annunciare che Richelle Van Der Keijl (Pivot di cm.196) vestirà la divisa orange nella prossima stagione.

Cresciuta in Olanda ha proseguito la sua formazione cestistica negli USA dove ha militato in NCAA con Wright State e New Mexico.

Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’interesse di diverse squadre europee con cui ha militato tra cui BK Slavia Praga e AO Dafni Agioy Dimitriou in A1 greca.

Punto fermo della nazionale olandese la lunga ex Ponzano nell’ultima stagione ha fatto registrare 13,9 punti e 10,1 rimbalzi di media in 29 minuti di impiego.

Entusiasta di intraprendere questa nuova avventura Richelle dichiara:” Ho avuto modo di giocare contro il Sanga nella scorsa stagione e sin da subito mi ha dato l’impressione di essere una squadra forte. Il campionato mi piace e credo che abbiamo tutte le carte in regola per giocare per la vittoria finale e la promozione! Adoro l’Italia e Milano è stupenda.”

Felice del suo arrivo anche coach Franz Pinotti che aggiunge:”Al Sanga abbiamo un gruppo di esterne forse tra le più preparate sotto ogni punto di vista. Mancava un riferimento interno che ci permettesse di ampliare le possibilità offensive. Richelle conosce il campionato italiano e questo ne aumenta affidabilità dando esperienza interna a tutto il gruppo squadra. Paradossalmente si apriranno praterie per le scorribande delle esterne. Con lei chiudiamo un reparto lunghe di grande spessore e infinite possibilità tattiche.”

Uff.Stampa Sanga Milano