A2 UFFICIALE – Colpo Sanga Milano, torna Laura Zelnyte

Colpo importante per il Sanga Milano che è felice di annunciare l’arrivo in Orange di Laura Želnytė. La lunga lituana, classe 1994, torna a giocare all’ombra della Madonnina dopo aver indossato la maglia del Sanga nell’ultima parte della stagione 21/22 culminata con la semifinale playoff. Laura, giocatrice in grado di dare il suo contributo sia lontano che vicino a canestro grazie a qualità fisiche e tecniche di ottimo livello, nella sua precedente esperienza Orange ha collezionato 10,3 punti e 8 rimbalzi di media. La giocatrice conosce benissimo la categoria avendo giocato con Campobasso, Carugate e Crema oltre a vantare esperienze europee importanti avendo partecipato per più stagioni all’Eurocup.

“Ho scelto di tornare, perché conosco l’allenatore e tutto lo staff, so come sono e quali sono i loro obiettivi e penso che siano perfetti per me. Sono contenta di tornare e vedere se e quanto è cambiata l’A2. L’obiettivo per me è vincere tutto in campionato e anche a livello di Coppa Italia!” ha dichiarato Želnytė. “Mi ricordo solo belle cose della mia precedente esperienza al Sanga: le ragazze sono state come una famiglia per me, e anche lo Staff è sempre stato fantastico e di grande supporto; arrivai per giocare solo gli ultimi due mesi di stagione ma presto mi sentii come se avessi avuto un vissuto più lungo con questa società, lo ripeto: sono molto felice di questo ritorno!” ha concluso la neo-orange.

UFF.STAMPA SANGA MILANO