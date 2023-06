By

Il processo di costruzione del roster continua senza soste in casa castelnovese ed in quest’ottica rientra la notizia, assai importante, del rinnovo di Carlotta Gianolla che anche nella prossima stagione vestirà la canotta delle Giraffe; un atout importante per coach Cutugno che potrà contare sulle prestazione dell’ala grande classe 1997. A presto Charly!!!

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO