A2 UFFICIALE – Conferma di lusso per La Spezia, Packovski rinnova

Seconda conferma, e prima sul campo, per la Crédit Agricole La Spezia, che è lieta di comunicare il rinnovo di Lana Packovski: la playmaker croata, tra le migliori realizzatrici degli ultimi due campionati, vestirà la maglia bianconera anche nella prossima stagione. Comincia così a prendere forma la nuova Cestistica, con una delle migliori giocatrici della serie A2 nuovamente a disposizione di coach Corsolini.

“Non vedo l’ora di tornare – afferma Lana –. Cinque mesi di riposo credo siano stati anche fin troppi per i miei gusti, sebbene mi sia allenata tutti i giorni da quando è stato di nuovo possibile farlo. Dopo la fine forzata dello scorso campionato, tornare a Spezia penso sia stata la scelta più logica da fare. Ho la sensazione di dover portare fino in fondo qualcosa che è iniziato due anni fa. Non mi piace lasciare le cose in sospeso, e credo che questo possa essere il nostro anno, anche se c’è da dire che gli ultimi due non sono stati per niente male”.

E allora bentornata, Lana!

Ufficio Stampa Crédit Agricole Cestistica Spezzina