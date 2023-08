A2 UFFICIALE – Conferma di lusso per Matelica, Debora Gonzalez resta alla Halley Thunder

La Halley Thunder Matelica è felice di annunciare che la giocatrice Debora “Pepo” Gonzalez vestirà la maglia biancoblù anche nel campionato di serie A2 femminile di basket 2023/24. Per lei sarà la quinta stagione consecutiva a Matelica, dove – a suon di canestri – sta segnando un’epoca cestistica.

Argentina con cittadinanza italiana, classe 1990, play/guardia, ex capitano e punto di forza della Nazionale “albiceleste”, Debora è arrivata a Matelica nel 2019/20, allora in serie B, durante quella stagione interrotta a causa della pandemia. Nel 2020/21, segnando 18,9 punti di media, “Pepo” è stata tra le protagoniste della promozione in serie A2 della Thunder. Nel 2021/22, in A2, ha siglato 17,6 punti di media (la più alta nella sua carriera). Lo scorso anno, 2022/23, è stata capocannoniere del campionato di A2 con 17,1 punti, conditi da 4,1 assist, raggiungendo con la Thunder la prima storica qualificazione della squadra ai playoff.



Questo il commento di Debora Gonzalez: «Sono molto contenta di rimanere a Matelica per il quinto campionato consecutivo e felice di ritrovare molte giocatrici con cui avevo giocato in passato, penso che la società abbia costruito un bel gruppo e che potremo far bene».

«“Pepo” è una giocatrice importante, è con noi da tanti anni e rappresenta un punto di riferimento – sono le parole di Euro Gatti, presidente della Halley Thunder Matelica. – Da lei ci aspettiamo sempre il meglio e che continui ad essere una guida».

Con l’annuncio della conferma di Debora Gonzalez, la “rosa” della Halley Thunder Matelica 2023/24 inizia ad essere ben delineata e attualmente – in attesa di conoscere i nomi delle “under” che verranno inserite nel gruppo – composta da: Benedetta Gramaccioni, Francesca Stronati, Debora Gonzalez, Asya Zamparini, Giulia Michelini, Elisa Mancinelli, Alessia Cabrini, Noemi Celani, Anna Poggio, Carolina Sanchez, Gloria Offor, Nene Diene.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica