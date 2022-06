A2 UFFICIALE – Conferma importante per Matelica, Gramaccioni resta alla Halley Thunder

By

La Halley Thunder Basket Matelica, in vista del prossimo campionato 2022/23 di serie A2 femminile di basket, comunica con grande piacere la conferma della giocatrice Benedetta Gramaccioni.

Playmaker di 174 centimetri, classe 1998, la giocatrice originaria di Spoleto è reduce dalla miglior stagione in carriera in serie A2 proprio con la maglia matelicese al ritmo di 14,5 punti, 5,3 rimbalzi, 2,3 assist e 4,4 falli subiti di media.

«Benedetta l’anno scorso ha disputato un gran campionato ed è un punto fermo da cui ripartire anche per la prossima stagione sportiva», è il commento del coach matelicese Orazio Cutugno.

«Sono molto contenta di rimanere a Matelica, la società è ambiziosa e io mi sento come a casa mia – sono le parole di Benedetta Gramaccioni. – L’ambiente familiare è stato il motivo principale che mi ha indotto a restare insieme a uno staff tecnico e a una dirigenza davvero all’altezza. Sono convinta che nel prossimo campionato faremo ancora felici i tifosi di Matelica con ottime prestazioni e tanta voglia di vincere! Forza Thunder!».

Benedetta era stata anche il valore aggiunto nella parte finale del campionato 2020/21 allorché la Thunder vinse la serie B approdando in A2. In precedenza aveva giocato ad Ancona, Forlì, Vicenza e Firenze, sempre in A2.

Uff.Stampa Halley Thunder Matelica