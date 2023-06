A2 UFFICIALE – Costa Masnaga annuncia coach Luca Andreoli

Sfiorata la promozione in A1, é ora di voltare pagina e scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della storia di Basket Costa.

Fronte partenze: Elena Fietta e Gisel Villarruel prenderanno altre strade. Si sono dimostrate professioniste serie e con qualità innegabili, hanno messo a disposizione se stesse per le esigenze di squadra senza mettere l’io prima del noi. Infine, ma non in ordine di importanza, sono emerse come persone estremamente equilibrate e di eticità rara da incontrare.

Federico Buttol, per tutti “il fisio”, è stato con noi per 4 anni ed, oltre alla stima professionale, si è creato un rapporto di amicizia. La sua nuova passione/lavoro non gli lascia più il tempo di seguirci con la costanza necessaria.

Auguriamo a tutti loro le migliori fortune per il prosieguo della loro carriera, ma soprattutto vita.

Fronte arrivi: con la partenza di Seletti, in direzione Faenza, la guida sarà affidata a Luca Andreoli, coach con esperienza sia a livello di Maglia Azzurra che nella massima serie. La sua ultima esperienza, appunto, in A1 con il Basket Le Mura Lucca in cui ha militato nelle ultime 2 stagioni. Nico Basket, Vigarano e BSL gli step precedenti della sua carriera. Una figura che pensiamo possa essere il pezzo giusto del puzzle che stiamo andando a comporre.

UFF.STAMPA BASKET COSTA