A2 UFFICIALE – Costa Masnaga annuncia Jennifer Crowder

Dopo una stagione senza innesti che andassero oltre il Bel Paese, il club di Bicio Ranieri ha scelto la tedesca Jennifer Crowder per guidare le brianzole in quella che si preannuncia una stagione che definiremmo “curiosa”.

Playmaker classe 1996 ha sempre giocato in Germania, dividendosi tra DBBL e 2.Bundesliga. Sempre con un ruolo di primo piano, come quello che avrà a Costa Masnaga.

Nell’annata sportiva appena conclusa “Jenny” ha guidato con personalità Veilchen, formazione con cui ha giocato praticamente da quando ha iniziato con la palla a spicchi.

Una bella avventura per lei che la vive così:

“Sono carichissima di far parte di questa squadra, non vedo l’ora di conoscere tutti e cominciare a lavorare per vivere insieme questa stagione che, sono sicura, sarà piena di soddisfazioni!”

WILLKOMMEN JENNY!!!

