A2 UFFICIALE – Costa Masnaga chiude con il botto, firmata Agnieszka Kaczmarczyk

Colpo di mercato per la CLV-Limonta che si aggiudica le prestazioni della lunga polacca Agnieszka Kaczmarczyk.

Sarà la veterana del gruppo sia per età anagrafica (1989) che per bagaglio di esperienze acquisite durante la sua modestissima carriera.

Nelle ultime 3 stagioni ha giocato nella massima serie proprio in Italia (2023/24 a Sassari, 2022/23 a San Martino di Lupari e 2021/22 a Lucca) ed in quelle precedenti sempre in Polonia dividendosi tra squadre che hanno partecipato all’Eurolega e formazioni che hanno giocato l’Eurocup. Un bel biglietto da visita!

A Sassari ha giocato una media di 25 minuti producendo 6.8 punti e catturando 4.8 rimbalzi a partita con buonissime percentuali al tiro.

Queste le sue parole:

“Ho iniziato la mia avventura italiana a Lucca proprio con coach Andreoli, sono contenta di ritrovarlo qui. Questo è un capitolo decisamente nuovo per me, sono estremamente carica! In A2 ritroverò tante ragazze polacche che conosco molto bene, sarò contenta di rivederle. E poi adoro la cucina italiana, quindi.. non vedo l’ora di cominciare!!”

BENVENUTA AGNIESZKA!!!

UFF.STAMPA BASKET COSTA