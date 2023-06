A2 UFFICIALE – Costa Masnaga conferma Allievi, Tibè, Caloro, Osazuwa e Bernardi

Il primo step per costruire una nuova squadra é partire da chi c’era già e ha voglia di proseguire il proprio cammino insieme. Tante le conferme in casa Costa, sia a livello di organico che a livello di staff.

Vittoria Allievi, dopo un’altra stagione di altissimo livello, é senza dubbio il perno anche della formazione 2023/24.

Insieme a lei rimarrà il capitano Angelica Tibè, che ha finito in crescendo e si é stabilizzata sugli standard che in via Verdi si aspettano da lei.

Altra conferma importantissima é quella di Beatrice Caloro, difficile fare a meno del suo agonismo.

Rimarranno in maglia biancorossa anche le 2005 Ilaria Bernardi e Cristina Osazuwa, anche loro autrici di un buonissimo finale di stagione.

Entrano nelle 10 con responsabilità Caterina Piatti e Giorgia Gorini, già vista nelle rotazioni di coach Seletti quest’anno.

Amelia Rotta, Federica Razzoli, Sveva Bernasconi, Giorgia Cibinetto e Fiamma Serra dovranno crescere e lottare per cercare un posto al sole. Le possibilità per “rubare” minuti alle “dieci” le hanno tutte, dovranno lavorare per mettere in difficoltà chi sceglie.

Per quanto riguarda lo staff, tantissime le riconferme, sinonimo che dare continuità é l’obbiettivo principale.

Rimarranno Pier Rossi e Billo Ranieri in veste di assistenti, Nic Airaghi e Gigo Valsecchi si occuperanno della preparazione fisica, Giulia Evasi sarà ancora la dottoressa di riferimento, Valeria Paleari continuerà a dare una grande mano a livello fisioterapico e Lele Butti rimarrà in veste di osteopata. La new entry riguarda la figura del secondo osteopata: benvenuto a bordo Ale Viganò!!

Impossibile fare a meno di Roberto e Luigi Riva, indispensabili all’interno della famiglia Costa.

Masha Maiorano sarà ancora la Team Manager della squadra e, insieme al deus-ex-machina Bicio Ranieri, farà in modo che tutto proceda in maniera lineare. Due parole in più vanno spese proprio sul factotum del club masnaghese: l’energia che mette quotidianamente per far sì che “la baracca vada avanti” sono un qualcosa di encomiabile!

Avanti tutta!!

Fonte: Ufficio Stampa