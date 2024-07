A2 UFFICIALE – Costa Masnaga conferma N’Guessan, Osazuwa, Gorini e Cibinetto

By

Dopo aver annunciato i due nuovi innesti, Elisabetta “Betta” Penz e Benedetta “Benny” Bonomi, è ora di confermare chi delle pantere già presenti rimarrà in biancorosso.

Nancy “Na” N’Guessan: autrice di un inizio un po’ in sordina ma che ha visto l’ala classe 2003 crescere in maniera importante durante l’arco della stagione. Un tassello fondamentale da cui ripartire.

“Sono contenta di rimanere a Costa perché per me è ormai una seconda casa.

Il gruppo cambierà rispetto agli altri anni ma quello che mi auguro è che riusciremo lo stesso a formare una bella squadra sia dentro il campo che fuori dal campo e ad instaurare dei bei rapporti; penso che questo sia indispensabile per ottenere il risultato migliore possibile.”

Cristina “Cros” Osazuwa: in certi momenti ha fatto vedere che marcarla è un’impresa. Le qualità non mancano, ora l’obbiettivo è trovare continuità.

Giorgia “Gio” Gorini: l’aspettiamo, nelle grandi responsabilità, pronta a liberare e rendere ignorante il pensiero e così poter godere l’attimo del gioco, ne gioveranno in tanti e lei per prima. Le doti non mancano!!

Giorgia “Gioppi” Cibinetto: avrà un ruolo molto più impattante rispetto alla stagione appena passata. Deve lavorare per mettere in difficoltà Luca nelle scelte e trasgermare il progetto in concretezza. La fiducia c’è!

Un quartetto che ha ormai i colori biancorossi che scorrono nelle vene. Forza ragazze!!

