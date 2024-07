A2 UFFICIALE – Costa Masnaga ingaggia Benedetta Bonomi

Secondo innesto per la formazione brianzola che si aggiudica le prestazioni di Benedetta Bonomi. Ala classe 1997, anche lei come Betta Penz, in forza al Sanga Milano nella passata stagione.

“Benny” si presenta così:

“Ciao a tutti, sono Benedetta, felice ed entusiasta di entrare a far parta di questa società che ho sempre guardato con ammirazione sin da bambina, per gli ottimi risultati raggiunti sia a livello senior che giovanile. Sono carica e pronta a mettermi in gioco per dare il massimo durante la prossima stagione sportiva. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, di incontrare e di divertirmi con il gruppo e il pubblico.”

Nell’ultima stagione Benny è stata in campo, nella massima serie, 12 minuti a partita facendosi trovare sempre pronta. Prima di Sanga, dove ha militato anche nella stagione prima, ovvero quella della promozione, ha giocato 2 anni a Brescia in maglia Brixia, dove ha avuto grande impatto. Siamo convinti che anche qui troverà lo spazio necessario per esprimersi al meglio sfruttando appieno le sue doti.

UFF.STAMPA BASKET COSTA