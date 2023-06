A2 UFFICIALE – Costanza Miccoli resta a Trieste

Mentre la società continua a lavorare per la costruzione della nuova squadra e per trattenere alcuni dei migliori talenti della scorsa stagione, arriva da Costanza Miccoli la prima importantissima conferma su cui costruire la squadra 2023-24 di #Futurosa #Forna Basket Trieste, che disputerà il Campionato di serie A2.

La preziosissima ala forte rosanero ha deciso di dare fiducia a questa nuova esperienza e continuerà a vestire la casacca #F in questa nuova avventura in serie A.

30 partite giocate, 14 punti di media (5° nel girone A2 Nord) in 28 minuti sul parquet, 8 rimbalzi: numeri importanti nel campionato appena concluso, che confermano l’importanza della presenza di Coti sul parquet.

Costanza ci presenta questa nuova avventura: “Sono felice che Futurosa abbia ancora la possibilità di giocare in Serie A; nello scorso campionato abbiamo dimostrato che è una categoria in cui possiamo ben figurare, nonostante il finale molto amaro. E come se avessimo lasciato qualcosa di incompiuto… ho scelto di restare anche per riscrivere questo finale. Nella prossima stagione dovremo dimostrare assolutamente di valere questa seconda opportunità e tutte noi dovremo dare qualcosa in più fino all’ultima partita. Sinceramente non so cosa aspettarmi dal prossimo campionato, abbiamo provato sulla nostra pelle che i risultati non sono mai scontati e quindi dobbiamo metterci a lavorare a testa bassa per costruire questa stagione.”

A breve seguiranno ulteriori novità sul roster 2023-24.

UFF.STAMPA BASKET TRIESTE