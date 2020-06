A2 UFFICIALE – Crema, altra conferma: c’è la firma di Cecilia Zagni

Nel rispetto dei tempi prefissati anche l’ultimo tassello delle giocatrici da

confermare in accordo con la Società e lo staff tecnico. Parliamo di Cecilia Zagni, la

“cremonese” doc che inizer così la sua sesta stagione con il Basket Team. Ritornata a

Crema la stagione scorsa, dopo essersi allontanata per motivi di studio giocando in

territorio milanese alla Geas e al Sanga Milano, ha confermato sul campo di

meritarsi ampiamente la fiducia riposta su di lei. Già reduce da ottimi campionati

nelle quattro stagioni giocate con la maglia bianco-azzurra il suo rientro nel team

cremasco è coinciso con l’arrivo di coach Stibiel che avuto modo di apprezzare a

fondo tutte le sue qualità e l’utilità di averla in squadra non ha avuto difficoltà ad

inserirla nella lista di suo gradimento. “E’ stata di una utilità pazzesca unendo alle

sue qualità fisiche e tecniche una intelligenza tattica notevole con la capacità di farsi

trovare nel momento giusto al posto giusto” il commento dell’allenatore”. Una

giocatrice dunque che rappresenta quanto di più necessario ci possa essere per una

formazione che non può nascondere le proprie ambizioni andando a rinforzare un

roster che strutturalmente con la sua conferma appare sempre più competitivo e

coperto sotto ogni aspetto. Tanta la soddisfazione e le aspettative dalle parole di

Cecilia: “Sono molto contenta di essere rimasta a Crema e di far parte di una

squadra costruita ottimamente dalla Società. Il nostro è un bellissimo gruppo e sono

sicura che ci potremo togliere delle belle soddisfazioni”. A questo punto ci sembra di

capire che manchi ancora poco per completare la squadra: “Direi che per come sono

andate le cose fino ad ora non posso che essere molto ma molto soddisfatto” – le

parole del presidente Paolo Manclossi – “Il mio compito è stato quello di preparare

la base gestendo le conferme di casa e sulla quale Marco ha dovuto impiantare la

torta alla quale sembrerebbe mancare solo la ciliegina che la renderebbe ancor più

appetitosa. Immagine culinaria a parte tornando più sul tema non posso che

ringraziare il nostro DS per i modi e i tempi con i quali è riuscito in pochi giorni ad

ottenere la firma di Gatti, Nori e Melchiori e sono sicuro che anche per quanto

riguarda quello che manca le idee siano ben chiare e che manchi poco a chiudere il

cerchio. Però vorrei sottolineare che in questo periodo stiamo lavorando a 360°

affrontando molti altri aspetti che sono altrettanto importanti al pari di quello

rappresentato dall’allestimento e dall’organizzazione di quanto ruota attorno alla

prima squadra”. Nell’attesa non possiamo però che prendere atto che fino ad ora in

casa basket Team Crema si sia fatto un ottimo lavoro.

–

Uff stampa Basket Team Crema