Il Basket Team Crema riparte da Mirco Diamanti. La stagione scorsa è già alle spalle.

Cambiano decisamente i criteri di scelta della propria guida tecnica da parte della dirigenza del Basket Team Crema rispetto al passato. Non più figure che possiamo definire emergenti a cui affidare i propri progetti ma questa volta per ripartire la scelta societaria si è indirizzata diversamente. “A poche ore dalla sconfitta in gara 2 e l’uscita dai play-off, subito la mattina successiva, ci siamo incontrati e confrontati in Società è abbiamo deciso di cambiare completamente il programma che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. E questo non poteva che partire dalla conduzione tecnica pur se, mi preme sottolinearlo, ci ha regalato comunque grandi soddisfazioni e per le quali diamo merito allo staff e alle ragazze. Da qui la decisone condivisa di conferire al nostro direttore sportivo Marco Mezzadra l’incarico di cercare un nuovo allenatore”. Ci riferisce il presidente del sodalizio cremasco Paolo Manclossi. Da subito al lavoro il DS ha chiuso velocemente il cerchio tra le possibili soluzioni trovando l’accordo con Mirco Diamanti un nome questo che riteniamo si commenta da solo ed è un chiaro segnale di quello che possono essere i programmi futuri della Società. “Nella mia esperienza di DS già avevo cercato di portarlo a lavorare con la mia Società di appartenenza e non ci ero riuscito ma sono molto contento di aver centrato l’obbiettivo, che era in cima alla mia lista, questa volta. Credo che il suo palmares si commenti da solo e ritengo che sia la scelta migliore in assoluto sotto tutti i punti di vista per poter consolidare e supportare nel migliore dei modi quelli che sono e restano i nostri obbiettivi. Sono sicuro che con lui tutto quanto ruota attorno alla nostra realtà potrà fare un definitivo salto di qualità“. Un profilo vincente e di enorme esperienza quello che porta Diamanti a Crema e che certamente rappresenta il segnale migliore di una Società che vuole ripartire subito senza piangersi addosso e che vuole reagire a quella che è stato un epilogo non del tutto positivo dell’ultima stagione. E le prime parole del nuovo tecnico che sarà nei prossimi giorni in città per incontrare la dirigenza e per i primi colloqui con le ragazze e i suoi possibili collaboratori non possono che rinforzare ulteriormente le prime positive impressioni: “Non ritengo che la categoria sia determinante nell’accettare o meno una proposta, ma lo sia la qualità del progetto. Per me contano l’ambiente e la società, che con loro ci siano le motivazioni, le ambizioni e la voglia di condividere con me l’idea di un percorso. E avendo trovato al Basket Team Crema una condivisione completa su quelli che sono gli aspetti prioritari ho accettato con grande entusiasmo la proposta. E’ chiaro che vogliamo fare un percorso che ci porti a risultati importanti sia sul campo che a livello organizzativo. L’ambizione che abbiamo tutti è quello di salire di categoria e costruire qualcosa di duraturo. Al gruppo chiederò grande professionalità e impegno oltre che una apertura mentale ad effettuare un tipo di lavoro a cui magari non tutte sono abituate, ma che le motivi ogni giorno a dare il massimo”. Fondamentale era riempire il primo tassello ed è stato fatto così come è già partito il lavoro che il nuovo coach ha già iniziato a fare insieme alla dirigenza sia in ottica di mercato che di organizzazione in vista della prossima stagione.

Uff.Stampa Basket Team Crema