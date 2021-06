Mentre prosegue il lavoro del DS Mezzadra impegnato a chiudere la fase che riguarda le “new entry” che andranno ad aggiungersi a quelli di D’Aliè e Conte in settimana la dirigenza ha completato il giro riguardante le conferme. Alle precedenti di Nori, Melchiori e Pappalardo si sono aggiunte quelle di Caccialanza, Capoferri e Rizzi che hanno deciso di continuare la loro avventura in maglia bianco azzurra. Il cambio dell’allenatore e le scelte operate dalla Società come è normale e giusto che sia hanno richiesto un po’ di tempo per le riflessioni e le decisioni che poi sono arrivate con piena soddisfazione delle parti in causa. “Come è giusto quando ci sono dei cambiamenti, come quelli decisi dalla Società, il prendersi qualche giorno in più prima di decidere considerando anche gli impegni extra sportivi” il commento della capitana Caccialanza. “Sinceramente però non mi è mai venuta meno la volontà di continuare con questa maglia e sono contenta perché ritengo che potrò togliermi ancora delle belle soddisfazioni. L’impegno aumenterà di molto ma sono pronta a raccogliere come ho sempre fatto quella che rappresenta una nuova sfida. Ci aspetta un campionato competitivo come lo sono stati gli ultimi ma sono sicura che insieme al nuovo allenatore, alle vecchie compagne e alle nuove arrivate potremo lottare per raggiungere quello che è rimasto il nostro obbiettivo principale. Ho iniziato qui la mia carriera provando delusioni ma anche tante soddisfazioni e penso che ci siano le condizioni per arrivare a togliercene delle altre. Il rammarico di non aver potuto dare il mio contributo nel finale della scorsa stagione è sempre vivo così come la delusione di non essere riuscite ad arrivare fino in fondo per giocare per quello che era l’obbiettivo principale. Ma è da questa che voglio ripartire. Ho parlato con il nuovo allenatore e so quello che vorrà da noi. Mi farò trovare pronta”. Concetti questi che un po’ sono quelli espressi anche dalle sue compagne tutte consapevoli di quello che sarà l’impegno richiesto ma che alla fine le hanno portate a dare la propria disponibilità per poter coronare insieme quello che può essere l’obbiettivo finale coltivato fin dai loro esordi in maglia bianco azzurra. L’unica rinuncia, sofferta sotto ogni punto di vista è stata certamente quella di Gilda Cerri. Per lei che è stata in questi anni una delle giocatrici più rappresentative ma anche per la Società e le sue vecchie compagne con le quali ha condiviso tantissimi momenti. Sono passati 14 anni dal suo esordio con oltre 400 presenza, 1 promozioni e 4 Coppe Italia. “Ho compreso benissimo alla fine di tutto le sue motivazioni.” il commento del presidente Manclossi. “Con lei perdiamo oltre che quello che è da sempre stato il suo esempio di grande attaccamento e professionalità quella presenza al di fuori dal campo di gioco che le ha permesso nel tempo di essere un punto di riferimento non solo per le sue compagne ma anche per me. Certamente nella storia della nostra Società Gilda avrà sempre un posto speciale”. In attesa delle prossime novità intanto ci sembra di poter dire che il “puzzle” si stia completando e sempre più delineando quello che sarà il Basket Team Crema cge prenderà il via nella prossima stagione.

Uff.Stampa Basket Team Crema