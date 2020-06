A2 UFFICIALE- Crema rinnova Melchiori

Spesso per non dire sempre sono le “new entry” a catalizzare l’interesse e la curiosità dei tifosi e degli addetti ai lavori mettendo in secondo piano quelle che sono le conferme che ad ogni fine stagione, per un motivo o per l’altro possono essere tutt’altro che scontate. Ma in casa Basket Team da sempre sono queste rappresentano la base dalla quale ripartire per affrontare una nuova stagione dando le migliori garanzie di continuità ai progetti della Società. La quale certamente può ripartire da uno “zoccolo duro” costruito nel tempo in virtù di scelte fatte con lungimiranza investendo su giovanissime atlete oggi diventate veterane invidiate nella categoria che costituiscono un nucleo di per sé già valido ma che nel corso degli anni è stato di volta in volta integrato con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E dopo le conferme annunciate di Caccialanza, Rizzi e Cerri; il ritorno di Nori e dopo un anno da aiuto allenatore in campo di Gatti è in quest’ottica che possiamo inserire il rinnovo che ha portato alla firma, per il terzo anno consecutivo, di Francesca Melchiori. Fin da giovanissima obbiettivo della Società cremasca per la gioia della dirigenza è arrivata a Crema due stagioni fa. Per lei reduce da ottimi campionati lo scorso anno e in questa sessione di mercato tante le richieste anche dalla A1 ma alla fine la sua scelta è caduta ancora sul Basket Team ed era scritto che Crema rimanesse la sua sede preferita. “La sua conferma era il nostro primo obbiettivo”. Il commento del DS Mezzadra che ha portato a termine la trattativa ottenendo da lei un impegno biennale: “Si è trattato di una trattativa che si è risolta rapidamente perché la nostra volontà di riconfermarla andava di pari passo alla sua di volontà di rimanere. Credo che Francesca si possa sicuramente definire una giocatrice di categoria superiore e siamo molto contenti che abbia deciso di abbracciare fino in fondo quello che è il nostro progetto”. Sulla stessa lunghezza d’onda coach Stibiel: “Non posso che ringraziare la Società per avermi dato la possibilità di avere ancora a disposizione quella che secondo me è la migliore guardia in assoluto del campionato. Ha fatto una buonissima stagione confermando quanto fatto in quella precedente ma sono convinto che possa fare ancora meglio”. Per finire piena soddisfazione ci arriva dalle parole della giocatrice: “In un momento così particolare mi ritengo molto fortunata. Sia perché la Società ha voluto confermarmi all’interno di un progetto ambizioso che partendo da quanto fatto punta a migliorare ulteriormente, sia perché al mio fianco ci sarà un gruppo di persone affiatato a cui sono molto affezionata. Nelle due stagioni passate mi sono trovata bene in un ambiente serio ma allo stesso tempo soprattutto sereno. Due aspetti questi che sono per me importanti per poter fare bene. Intanto sono molto contenta delle altre conferme, del ritorno di Alice tra noi e in campo di Giulia che con la sua esperienza sarà molto preziosa per noi. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare”.

Uff.Stampa Basket Team Crema