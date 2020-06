A2 UFFICIALE – Crema va sul sicuro: conferma per Gilda Cerri

Dopo le conferme di Caccialanza e Rizzi nel fine settimana è arrivata la conferma anche

di Gilda Cerri che per la 14 stagione consecutiva vestirà quella maglia bianco azzurra e

quei colori che gli sono cuciti addosso. Veterana del gruppo insieme alla capitana la

pivot lodigiana continuerà ad essere un punto di riferimento per tutte le sue compagne

in campo e negli spogliatoi. Reduce da una ottima stagione continuerà quindi ad essere

una importante pedina nelle mani di coach Stibiel che le ha dato quella fiducia

indispensabile oltre che un meritato minutaggio ricevendo prestazioni convincenti oltre

che una presenza in campo fondamentale. “E’ stata bravissima a farsi trovare sempre

pronta quando è stata chiamata in causa disputando, a mio avviso, una buonissima

stagione. La sua esperienza e le sue qualità sono molto preziose per noi”. Dopo il solito

colloquio di verifica con il Presidente scontata la conferma e il via per una nuova

avventura: “Gilda è una di quelle giocatrici che ogni Società e ogni allenatore

dovrebbero avere nella loro squadra. Per certi versi una presenza e un punto di

riferimento insostituibile. Ha passato momenti difficili soprattutto per quanto riguarda

gli infortuni che spesso l’hanno costretta a fermarsi ma non solo. Ci sono stati altri

momenti in cui la delusione avrebbe potuto avere la meglio. Noi le siamo stati vicini nel

modo giusto ma lei ha avuto il merito di fare il resto. Ha stretto i denti e reagito come si

doveva. Grazie al suo carattere e alla capacità di soffrire oltre che per la grande

passione per la pallacanestro che l’ha sempre sostenuta ne è sempre uscita alla grande.

Sono molto contento che sia ancora con noi e sono certo che il suo contributo sarà

importante sotto ogni punto di vista per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo

prefissati”. A chiusura il commento di Gilda: “Sono molto contenta di poter continuare

a far parte del progetto che la Società sta portando avanti con un gruppo fantastico.

Ultimamente ci siamo tolti delle belle soddisfazioni ma anche i nuovi obbiettivi sono

ambiziosi. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e di poter dare il mio contributo per

raggiungerli”.

–

Uff stampa Basket Team Crema