A2 UFFICIALE – CUS Cagliari conferma anche Sara Saias

La terza conferma del CUS Cagliari in vista del campionato di Serie A2 Femminile 2022/2023 porta il nome di Sara Saias, playmaker classe 2001 giunta alla sua quinta stagione di militanza con il club di Sa Duchessa.

LA SCHEDA – Cresciuta nel settore giovanile del Basket Assemini, ad appena 14 anni Saias si è trasferita alla Mercede Alghero, dove ha completato il suo percorso di formazione trovando spazio, nella stagione 2017/18, anche in Serie A2.

Nel novembre del 2018 l’approdo a “Sa Duchessa”, dove si è fatta apprezzare ottenendo dei minutaggi sempre maggiori. Nel finale di stagione 2020/2021 il suo rendimento si è rivelato determinante ai fini della salvezza del CUS, arrivata dopo una tesa serie playout contro la Jolly Acli Livorno (20 punti personali nella decisiva Gara 3). Nell’ultimo torneo ha contribuito alla conquista dei playoff con 3.2 punti, 2.3 rimbalzi e 1.3 assist di media per gara.

LE DICHIARAZIONI – “Ho rinnovato il mio impegno con il CUS perché credo nel progetto e nella squadra che si sta costruendo – spiega la playmaker – la società mi ha offerto delle prospettive davvero molto interessanti. Lo scorso anno siamo state unite dall’inizio alla fine mostrando sempre spirito di sacrificio, e alla fine i risultati ci hanno dato ragione. Spero che il prossimo possa essere un campionato altrettanto ricco di soddisfazioni, con l’augurio di riuscire anche a migliorarci approdando oltre i quarti di finale playoff. Dal punto di vista personale lavorerò per crescere tecnicamente e migliorare in termini di costanza. Devo senz’altro credere di più in me stessa”.

Ufficio Stampa CUS Cagliari Basket