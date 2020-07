A2 UFFICIALE – CUS Cagliari e Federico Xaxa ancora insieme

Il CUS Cagliari basket riparte da Federico Xaxa. Il tecnico, classe 1971, tornato a “Sa Duchessa” nel novembre del 2016, è pronto ad affrontare la quinta stagione consecutiva sulla panchina del Centro Universitario Sportivo cagliaritano.

«Come responsabile del settore basket sono particolarmente soddisfatto di poter continuare il rapporto con Federico Xaxa, e di poter ripartire insieme nel progetto comune che è stato interrotto lo scorso marzo a causa del Covid-19» afferma il responsabile del settore basket, Mauro Mannoni. «Da diverse settimane abbiamo ripreso gli allenamenti individuali in preparazione della stagione 2020/2021, che contiamo sia anch’essa di crescita e di buoni risultati per la squadra e la società».

«Ringrazio Mauro Mannoni, il presidente del CUS Cagliari, Marco Meloni, e tutto il direttivo per la rinnovata fiducia» dichiara il coach, già pronto per riprendere con il lavoro quotidiano al PalaCUS: «La prossima sarà la quinta stagione in panchina. La continuità permette, a me e al mio importantissimo staff, di programmare il lavoro in modo funzionale per raggiungere i livelli di crescita delle nostre giovani e dell’intera squadra della serie A prefissati all’inizio del percorso».

