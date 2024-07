A2 UFFICIALE – Cutrupi confermata a Vigarano

Botto di mercato per la Pallacanestro Vigarano del patron Marco Gavioli, che si è assicurata pure per la stagione sportiva 2024/2025 la conferma di Adriana Cutrupi, una delle migliori lunghe dello scorso torneo di Serie A2 femminile.

Classe 1996, 187 centimetri, nativa di Reggio Calabria, Cutrupi è reduce da un’annata davvero molto positiva, “fatta” di cifre di tutto rispetto e presenza, in campo e fuori. Dopo le annate con la canotta di Selargius e la promozione nella massima serie con la maglia di Battipaglia, Cutrupi è arrivata a Vigarano l’estate scorsa con un palmares da top player della categoria. La stagione scorsa si è confermata, chiudendo con poco meno di 14 punti e 13 rimbalzi a gara di media un torneo caratterizzato da diverse “doppie doppie” per punti e rimbalzi, oltre ad una leadership decisiva per centrare l’obiettivo della salvezza. Ora resta a Vigarano per confermarsi e, perché no?, fare meglio.

“Sono molto contenta di restare a Vigarano – dice Cutrupi -. Ringrazio la società per aver fatto di tutto per farmi tornare, sono convinta che si possa fare bene come abbiamo fatto nel finale della scorsa stagione, quando abbiamo chiuso 2-0 la serie play out contro Torino, riuscendo a sovvertire ogni pronostico. Credo fermamente che si possa far bene come squadra. Quanto a me spero di continuare a confermarmi, riuscendo a crescere sotto altri punti di vista, come il tiro dalla media e lunga distanza. Costanza ed impegno, aspetti per me fondamentali, mai dovranno mancare: se c’è la mentalità giusta, si possono fare grandi cose che prescindono dall’aspetto tecnico. La nuova squadra? Sono felice che ci siano alcune ragazze dell’anno scorso, è importante ripartire da una base solida. Conosco poco le altre, ma sono convinta che daranno il massimo per toglierci delle soddisfazioni”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano