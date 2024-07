A2 UFFICIALE – D’Angelo rinnova con Treviso

By

Inizia a prendere una forma chiara e sempre più concreta il roster della Nuova Pallacanestro Treviso per la stagione 2024/2025. La società orange annuncia la conferma di una delle indiscusse protagoniste della grande cavalcata della scorsa stagione: Chelsea D’Angelo.

Australiana, con passaporto italiano, esterna classe 2000, D’Angelo è arrivata a Treviso lo scorso novembre. Il suo impatto sulla squadra è stato determinante per il cambio di passo che ha portato NPT prima a un passo dalla Coppa Italia e poi a conquistare una storica semifinale di serie A2.

Atleta dotata di un’eccellente tecnica di tiro, ma anche di ottima visione di gioco e spirito di sacrificio a livello difensivo, D’Angelo si è inserita al meglio nel gruppo facendosi apprezzare anche sul piano umano. Tutti aspetti che le sono valsi una meritatissima conferma come uno dei pilastri del roster della prossima stagione.

D’Angelo ha chiuso l’ultimo campionato con 26 gare disputate, 387 punti realizzati (quasi 15 di media a partita), e il 40 per cento al tiro da due.

In quest’estate D’Angelo è impegnata nella NBL1, il campionato australiano, con la maglia di Frankston dove sta dominando: in 10 partite viaggia a oltre 21 punti di media a gara.

“Chelsea lo scorso anno si è dimostrata una delle giocatrici più importanti del campionato e anche una persona di alto profilo – dice Alberto Matassini, allenatore di NPT – La sua conferma è fondamentale per proseguire nel nostro percorso di crescita. Anche lei deve continuare a sviluppare il proprio gioco e in questa stagione, con un anno di esperienza in più e potendo condividere maggiormente le responsabilitá, potrá alzare ancora il proprio livello, su entrambe le metá campo. Sono molto felice che sarà ancora con noi”.

