A2 UFFICIALE – De Cassan rinnova a Umbertide

La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che Flavia De Cassan vestirà la maglia bianco-azzurra anche nella prossima stagione di serie A2. La guardia-ala classe 1998, farà parte della squadra umbertidese per la seconda annata consecutiva. La cestista capitolina ha concluso l’ultima stagione con 7,5 punti di media a partita ed ha raggiunto la doppia cifra in sei occasioni, in particolare nelle imprese contro le corazzate Faenza, Campobasso e La Spezia. Flavia verrà ricordata per aver piazzato la tripla che ha permesso alla squadra umbertidese di andare all’overtime e poi espugnare il parquet di Livorno, mantenendo vive le speranze di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Qualificazione che è poi avvenuta il 5 gennaio scorso con la vittoria su Ariano Irpino ed anche in quell’occasione, la grinta della guardia-ala romana è stata determinante per trascinare le umbertidesi a raggiungere un traguardo molto importante. Contro le spezzine invece, la cestista che indossa la maglia numero 45 della PFU, è stata l’autentica MVP del match, con 12 punti, 9 rimbalzi e 21 di valutazione. Flavia è quel tipo di giocatrice che piace ai tifosi bianco-azzurri, perché non si arrende mai e quest’anno lo ha ampiamente dimostrato.

Queste le parole di Flavia De Cassan al momento della conferma:”Sono contenta di far parte un altro anno di questo gruppo e soprattutto di questo progetto che sta crescendo molto, ha dato tanto a me sia a livello tecnico che personale”. “Penso – prosegue Flavia- che la squadra sia evoluta positivamente, il che mi fa essere estremamente ottimista per la prossima stagione. Vorrei ringraziare la società per la fiducia che mi sta dimostrando”.

La società, lo staff ed i tifosi ringraziano Flavia per aver scelto di rimanere alla PF Umbertide anche per la prossima stagione!

Uff.Stampa PF Umbertide