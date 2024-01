A2 UFFICIALE – Derthona annuncia il ritorno di Premasunac

By

A volte ritornano….Il Bcc Derthona Basket è infatti lietissimo di annunciare che Nina Premasunac vestirà nuovamente la casacca dell’Autosped in questa seconda parte di stagione; la pivot croata classe 1992 ha accettato con entusiasmo l’offerta del club del presidente Sacchi dopo aver risolto il proprio contratto con il Celta Zorka, squadra partecipante alla Lega Feminina Endesa, il corrispettivo della Serie A spagnola. Eccellenti le statistiche messe insieme da Nina nella scorsa stagione (10,6 e 10 rimbalzi di media in 30 partite) in cui ha contribuito, da protagonista, insieme alle compagne, anche alla conquista della Coppa Italia. Ben tornata Nina!!!

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET