A2 UFFICIALE – Diletta Moretti lascia Vigarano e approda in B a Broni

La Pallacanestro Vigarano del patron Marco Gavioli desidera ringraziare e salutare Diletta Moretti, che da oggi è una nuova giocatrice di Broni, in Serie B. Ragazza seria e sempre disponibile, Moretti, di comune accordo con la società vigaranese, ha deciso di trasferirsi a Broni con l’obiettivo di giocare con maggiore continuità.



A Moretti vanno i più sinceri ringraziamenti per quanto fatto con la canotta biancorossa e gli auguri per il prosieguo della sua carriera.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano