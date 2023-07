A2 UFFICIALE – Domenico Sorgentone è il nuovo allenatore della Halley Thunder Matelica

By

La Halley Thunder Matelica è lieta di annunciare che l’allenatore della prima squadra per il campionato di serie A2 femminile 2023/24 sarà Domenico Sorgentone.

Sorgentone, che compirà 66 anni tra pochi giorni, è originario di Roseto degli Abruzzi ed è un Allenatore Benemerito Fip di lunghissima esperienza nella quarantennale carriera nel basket maschile iniziata nel 1981 come “vice” di Renzo Ranuzzi con la squadra della sua città, dove nel 1982 conquistò la promozione in serie A2.

E’ stata, quella, la prima di ben undici promozioni ottenute da Sorgentone: le successive con le Forze Armate (dalla C alla B nel 1983/84), due con Vasto (dalla C1 alla B2 nel 1985/86 e dalla B2 alla B1 nel 1987/88), due con Atri (dalla C1 alla B2 nel 2000/01 e dalla B2 alla B1 nel 2002/03), Ribera (dalla B2 alla B1 nel 2004/05), Chieti (dalla B Dilettanti alla Divisione Nazionale A nel 2010/11), Scafati (dalla Divisione Nazionale A alla serie A2 Silver nel 2013/14) e Ortona (dalla serie C alla serie B nel 2014/15).

Ha allenato anche a Porto Sant’Elpidio, Foligno, Bisceglie, Cecina e – nella scorsa stagione 2022/23 – a Pozzuoli in serie B.

Sorgentone passa ora, per la prima volta nella sua carriera, al basket femminile sulla panchina della Halley Thunder Matelica, che si appresta a partecipare al suo terzo campionato in serie A2.

«Affronto questa esperienza, per me nuova nel mondo femminile della pallacanestro, con rinnovati stimoli e tanto entusiasmo – sono state le prime parole in biancoblù di Domenico Sorgentone, che oggi ha incontrato la dirigenza Halley Thunder presso il ristorante “Secondo Tempo” a Matelica. – Dopo quarant’anni trascorsi nella basket maschile, adesso spero di farne altri quaranta nel femminile! A parte gli scherzi, sono molto felice di essere approdato alla Halley Thunder, una società “a misura d’uomo”, un aspetto che ho sempre considerato primario nel corso della carriera».

«Siamo contenti di avere un tecnico esperto come Domenico Sorgentone alla guida della nostra squadra di serie A2 – è la dichiarazione del presidente Euro Gatti. – Siamo lieti di dargli il benvenuto nella nostra società e nel nostro territorio».

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica