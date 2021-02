A2 UFFICIALE – Dzinic lascia Alpo e firma con Civitanova Marche

L’Alpo Basket ’99 comunica che Marina Dzinic concluderà la stagione 2020/2021 a Civitanova Marche (A2, girone sud).

La società del Presidente Renzo Soave intende ringraziare “Zizi” per tutto quello che ha dato per i colori biancoblù non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello umano. Prima ed unica straniera nella storia della società veronese, Zizi è sempre stata, sin dal suo arrivo nel 2014, una “di famiglia”… semplicemente una persona speciale.

Uff.Stampa Alpo Basket