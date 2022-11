A2 UFFICIALE – Ecodent Alpo, la nuova straniera è Anja Marinković

L’Alpo Basket ’99 allunga il proprio roster inserendo Anja Marinković, guardia serba di 173 centimetri. Si tratta di un’esperta giocatrice di scuola americana: nata a Sombor (SRB) il 15/09/1998, ha frequentato l’high school in Canada, dove ha giocato per la Northern Secondary School (Toronto). E’ approdata in seguito al Detroit Mercy College dove ha militato due anni per poi trasferirsi alla Florida Gulf Coast University. Nella stagione 2020/2021 è tornata in Serbia firmando con il Koyer Sport, per poi arrivare in Italia, a febbraio 2021, ingaggiata da Vigarano (A1). Nella scorsa stagione ha militato nell’A3 Basket Umea D nel massimo campionato svedese. Molto forte fisicamente, è in possesso di buona tecnica nell’1vs1, facendo dell’energia e dell’entusiasmo le sue caratteristiche principali: benvenuta Anja!

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99