A2 UFFICIALE – Elena Fietta rimane a Mantova

Basket 2000 San Giorgio Mantova è felice di annunciare che Elena Fietta (1995, playmaker) vestirà la casacca sangiorgina anche per la stagione entrante. In biancorosso dalla scorsa stagione, la playmaker di origini venete, ha collezionato una media di 10,9 punti nelle 28 partite disputate con l’89% dalla lunetta e una valutazione media di 10,7.

Per Elena, tra gli aspetti che l’hanno spinta a prolungare la sua permanenza in biancorosso c’è un sapore agrodolce rimasto dalla precedente annata: “Tra le altre cose ammetto che mi è rimasto sul groppone come siamo uscite ai playoff lo scorso anno, per cui c’è sicuramente una componente di rivalsa che mi ha spinto a voler rimanere qui. In più è una squadra, anche quella che si sta allestendo quest’anno, stupenda: l’anno scorso è stato bellissimo e l’alchimia che abbiamo creato, sia dentro che fuori, è uno dei motivi che mi ha spinto a rimanere.”

La crescita continua, obiettivo primario della società mantovana, è tra gli elementi cruciali nella scelta di Fietta: “Indubbiamente si tratta di una Società con un progetto in continua crescita, che stagione dopo stagione costruisce mettendo un mattoncino dopo l’altro e senza mai fare il passo più lungo della gamba per cui è una mentalità in cui mi ci ritrovo particolarmente. – anche il rapporto con il team allenatori è a bilancio positivo – Mi sono trovata molto bene con coach Logallo che mi ha concesso minuti e libertà in campo di potermi mettere alla prova sotto tanti aspetti.

La squadra è in corso di definizione in vista dell’avvio ufficiale della stagione, ma secondo la play biancorossa potrà dire la sua: “Credo che anche la prossima stagione potremo dare fastidio a tante, avremo un buon livello e mi auguro, perchè no, di migliorare ulteriormente quanto di buono è già stato fatto.”

Infine per Elena Fietta il pensiero è rivolto alle compagne che non faranno più parte del roster per la prossima stagione e, al tempo stesso, a quelle che verranno: “Mi dispiace molto aver dovuto salutare alcune compagne di squadra con le quali l’alchimia che si era creata è stata davvero incredibile, sono però sicura che anche quelle che verranno si troveranno a loro agio ed entreranno presto nel mood che si respira qui a Mantova.”

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO