A2 UFFICIALE – Elena Gualtieri confermata a Bolzano

Elena Gualtieri bolzanina classe 2001, per tutti Elly, è la seconda riconferma in casa BCB, il suo marchio di fabbrica si chiama difesa.

Elly chiusura di stagione 23/24 per te sfortunata con il riacutizzatosi del problema al ginocchio hai dovuto saltare le ultime partite. “Non aver potuto partecipare ai playoff rimane un grande dispiacere, ma servirà per farmi iniziare questa nuova stagione ancora più motivata a dare tutto in campo.

Cosa ti aspetti dal prossimo campionato? “Il campionato 2024/25 sarà ancora più stimolante rispetto agli anni scorsi visti i cambiamenti sia a livello di squadra che a livello di regia quindi mi aspetto tanto entusiasmo da parte di tutti e una partenza al meglio!”

Cambio di allenatore e vice. Hai già conosciuto i nuovi condottieri? “Ho già conosciuto entrambi, 2 ottime persone fuori dal campo, ma soprattutto con esperienza e tanta preparazione, proprio per questo sono sicura che riusciremo a lavorare bene e duramente per toglierci più soddisfazioni possibili.”



Un tuo saluto ai vostri tifosi BCB. ”Non vedo l’ora di tornare e vedervi tutti sugli spalti sin dalla prima partita! Abbiamo bisogno di voi perché siete la nostra forza! Vi aspettiamo numerosi al Palamazzali e …forza BCB!!!”

