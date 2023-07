A2 UFFICIALE – Elena Guarneri torna a Bolzano

Elly Gualtieri, dopo le due stagioni giocate lontano da casa era rientrata lo scorso anno e anche per il prossimo campionato proseguirà con la maglia della sua città.

Ala/guardia 2001 dalle buone basi atletiche è una giocatrice eclettica che può difendere su vari ruoli, sta lavorando tenacemente per proseguire la sua maturazione.

Una nuova stagione insieme! Parlaci un po’ di quella passata e cosa ti aspetti da quella futura, che vedrà la nuova formula est-ovest.

“Inizierei dicendo che la scorsa stagione è stata una vera e propria montagna russa: – commenta Elena Gualtieri – abbiamo vinto contro squadre alte in classifica e perso contro quelle che erano più alla nostra portata.

Sicuramente rimane un po’ il rammarico perché avremmo potuto agganciare i playoff e continuare il campionato ma abbiamo comunque festeggiato tutti insieme la meritata salvezza del nono posto.

L’anno prossimo ci saranno molti cambiamenti sia per quanto riguarda la squadra che non avrà più Sofy Fall e Dani Servillo come colonne dopo tanti anni, sia per il campionato in sé che vedrà affrontarsi le città dell’est Italia in un girone e quelle dell’ovest in un altro.

Sarà interessante e stimolante confrontarsi con squadre che raramente capitava di avere in campionato negli ultimi anni e sono sicura che ci presenteremo con la giusta carica ad ogni partita.

Sono molto positiva e fiduciosa per la prossima stagione e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le mie compagne e con il duo Sacchi-Altin per puntare più in alto possibile e per toglierci molte soddisfazioni.”

ufficio stampa Basket club Bolzano