A2 UFFICIALE – Elena Ramò è il rinforzo di San Giorgio Mantova

Basket 2000 San Giorgio Mantova è felice di annunciare che Elena Ramò (10/01/1994, 183 cm, guardia) è una nuova atleta biancorossa.

Di origine genovese ha svolto la trafila giovanile fino ai 16 anni in terra ligure, salvo poi spostarsi in Serie A2 a Cervia con cui ha proseguito anche il settore giovanile.

Si è poi accasata a Battipaglia per quattro stagioni, le prime due tra Serie B e nella serie cadetta e le successive in Serie A1 condividendo la panchina con Marida Orazzo. Il suo percorso è proseguito a Ferrara e poi ad Alpo (A2), insieme a Veronica Dell’Olio, con cui ha disputato campionati di alto profilo.

La stagione 2019/2020, interrotta anzitempo a causa della pandemia, la vedeva tra le fila di Empoli (A1) mentre in quella successiva si è accasata a Montecatini e poi a San Giovanni Valdarno (A2): proprio con le toscane ha vinto un altro campionato arrivando in Serie A1. Nelle ultime due stagioni, invece, è stata in forze prima alla Nuova Pallacanestro Treviso e nell’ultima alla Libertas Moncalieri, avendo però disputato un numero ridotto di partite a causa di un infortunio al ginocchio.

Unitamente al ricco curriculum tra i club, Elena ha avuto modo di indossare la casacca della Nazionale Giovanile, dai 14 ai 20 anni.

Un palmarès ricco di esperienze variegate alle quali si aggiungerà Mantova, scelta dall’ala neobiancorossa come casa per la prossima annata: “È stata una possibilità che si è presentata in modo molto inaspettato, ma che fin da subito mi ha convinto permettendomi di conciliare vari aspetti importanti per me in questo momento. È una squadra molto competitiva in cui, già da adesso, ho grande fiducia.”

Ciò che non spaventa Ramò sono le nuove avventure ed il lavoro che sta alle spalle, in casa San Giorgio però troverà due amiche e compagne di vecchia data: “Come ogni anno in questo periodo ci sarà da lavorare per trovare un nuovo equilibrio, tanto individuale che di gruppo, ma credo che i presupposti siano perfetti per creare qualcosa di bello. In palestra ritroverà atlete che conosco molto bene e verso le quali provo grande stima oltre che altre giocatrici che ho avuto modo di conoscere dentro e fuori dal campo. Oltre a questo, Mantova, come città, mi darà la possibilità di dedicarmi a progetti di vita extra-basket, aspetto che mi rende molto felice.”

Anche per la guardia di origini genovesi non è ancora tempo di sbilanciarsi con pronostici per la stagione: “Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, si sa, è sempre meglio non sbilanciarsi così presto, ma di sicuro mi aspetto una squadra motivata e che darà del filo da torcere anche agli ‘squadroni’ che incontreremo nel nostro campionato.”

Elena rientrerà dopo un infortunio importante che le ha concesso poco spazio nella precedente stagione: “Si tratta di un anno particolare in cui rientrerò da un infortunio al crociato che mi ha tenuta fuori dal campo per quasi tutta la scorsa stagione. So che per questo dovrò lavorare il triplo più duramente di quanto non facessi già prima, forse ancora di più e già da quest’estate per presentarmi in forma al raduno e durante la preparazione al fine di riprendere confidenza con il campo e inserirmi al meglio nel nuovo gruppo.”

Maniche rimboccate, fiducia nei propri mezzi e di tutti coloro che le staranno attorno: “Sono sicura che lo staff mi supporterà e mi seguirà per il raggiungimento di questo obiettivo comune; in più trovarmi quotidianamente a lavorare con giocatrici di alto livello, come so essere le mie future compagne, mi aiuterà moltissimo a trovare la condizione ottimale. Insomma, ci sarà da darsi da fare, ma non vedo l’ora di iniziare!”

