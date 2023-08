A2 UFFICIALE – Elisa Mancinelli firma con Matelica

La Halley Thunder Matelica è felice di annunciare una ulteriore importante novità in vista del prossimo campionato di serie A2 femminile di basket 2023/24.

La società rinforza il reparto “esterne” aggiungendo il talento della guardia Elisa Mancinelli, perugina, classe 1995, 175 centimetri, giocatrice che ha maturato esperienza e affermazione nel corso della sua fin qui eccellente carriera tra A2 e A1.

Elisa è cresciuta cestisticamente a Umbertide, dove ha esordito in A1 nel 2012, poi ha giocato ad Ariano Irpino in A2, a Orvieto in A1, di nuovo a Umbertide in A1, a Napoli, a Campobasso in A2 con salto in A1.

Ma il team che più lungamente l’ha vista protagonista è stato l’Alpo Villafranca di Verona, da cui è reduce e dove complessivamente ha giocato quattro stagioni e mezzo in A2 vestendo anche i gradi di capitano.

Nella squadra veneta, in particolare negli ultimi due campionati, ha collezionato le cifre migliori della sua carriera: 10,1 punti e 7,7 rimbalzi nel 2021/22, 11,7 punti e 10,4 rimbalzi nel 2022/23.

«Ritorno a giocare a meno di un’ora di macchina da casa dopo tanti anni, per me è una sensazione molto particolare, come non accadeva da tanto tempo – sono le parole di Elisa Mancinelli. – La proposta della Thunder mi è sembrata fin da subito interessante e l’ho sposata con entusiasmo. Ritrovo molte compagne che conosco e con cui ho giocato, questo mi fa estremamente piacere, così come sono contenta che la società stia costruendo una squadra competitiva».

Elisa si descrive, poi, come giocatrice: «Nasco come guardia; determinazione, grinta e voglia di difendere sono state sempre le mie caratteristiche principali. Negli ultimi anni ho lavorato sul tiro. Sono una agonista e mi piace adattarmi alle necessità della squadra, lo scorso anno ho giocato anche da “4” quando è stato necessario. Non vedo l’ora di ricominciare».

Questo il commento di Piero Salari, direttore sportivo della Halley Thunder Matelica: «Possiamo dire che l’accordo con Elisa Mancinelli rappresenti una vera e propria “chicca” della nostra campagna acquisti. E’ una giocatrice esperta, grintosa, può ricoprire diversi ruoli. Un “jolly” in mano a coach Sorgentone».

