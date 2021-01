A2 UFFICIALE – Elisa Mancinelli torna ad Alpo

L’Alpo Basket ’99 annuncia con soddisfazione il ritorno in biancoblù di Elisa Mancinelli, guardia del 1995 di 176 cm, proveniente dall’A1 di Campobasso. Elisa giocò ad Alpo nella stagione 2017/18, quella che si concluse con la gara “secca” di Lucca (persa con Faenza) che metteva in palio lo spareggio per accedere alla massima categoria. La neo veronese sarà in panchina già nella partita di stasera contro l’Alperia Bolzano.

Nata a Perugia 25 anni fa, è cresciuta cestisticamente nella Pallacanestro Umbertide dove è rimasta 4 anni tra giovanili e prima squadra, con tanto di esordio in A1 nel 2012. L’anno successivo scende in A2 ad Ariano Irpino dove rimane due stagioni per tornare nella massima categoria, a Orvieto, nel 2015/16. Nella stagione 2016/17 il ritorno ad Umbertide (A1), in quella successiva il già ricordato approdo ad Alpo e nel 2018/19 l’avventura a Napoli (A1) che si conclude a metà stagione a causa dell’esclusione dal campionato della società partenopea. Nel febbraio del 2019 viene chiamata dalla Magnolia Campobasso dove rimane pure nella stagione “monca” 2019/20 in A2 e in questo inizio di 2020/2021 in A1.

Il Presidente Renzo Soave intende ringraziare la società Magnolia Basket Campobasso per la disponibilità dimostrata e l’agente Marco Florio di 13BM per l’intenso lavoro svolto negli ultimi giorni per il buon esito della trattativa.

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99