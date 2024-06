A2 UFFICIALE – Elisa Pasero rinnova con Moncalieri

Dopo una stagione entusiasmante, Elisa Pasero è pronta a vestire ancora una volta i colori gialloblù. Per lei alle porte c’è un’altra stagione da protagonista, come già ampiamente dimostrato alla sua prima chiamata in A2 alla corte di coach Terzolo. Minuti importanti, canestri decisivi e soprattutto una maturità non comune nel mondo senior per una ragazza così giovane. Inevitabile, dunque, la chiamata dei mesi scorsi dai piani alti romani della Nazionale. E i numeri d’altronde parlano chiaro, a maggior ragione per una 2006: oltre 6 punti di media, 2 assist, 4 rimbalzi e quasi 8 di valutazione di media nella passata stagione.

Le sue parole dopo la firma: «Sono veramente felice di essere ancora una Lunetta. Moncalieri per me significa casa. Ringrazio lo staff e la dirigenza, non vedo l’ora di ricominciare e conoscere le nuove compagne di squadra. Spero di riuscire a togliermi qualche soddisfazione in più e contribuire a portare il nome di Moncalieri sempre più in alto».

