A2 UFFICIALE – Elisa Templari rinnova con La Spezia

La Cestistica Spezzina è lieta di annunciare la conferma di Elisa Templari: la guardia numero 7, alla sua ottava stagione consecutiva in maglia bianconera, ha chiuso l’ultimo campionato a 10,9 punti di media a partita, come seconda miglior realizzatrice della squadra, col 42% da 2 e il 24% da oltre l’arco. La Cestistica, dunque, riparte dal proprio capitano:

“Per me Spezia è come casa, sono entusiasta di continuare un percorso iniziato ormai 18 anni fa, ma ciò nonostante mi stimola ancora come fosse il primo. Per quanto riguarda la prossima stagione, ci sarà un cambiamento a livello di organico, ma l’obiettivo sarà sempre lo stesso, ovvero cercare di dare il massimo per rendere questa nuova avventura importante ed entusiasmante come le altre, migliorando il più possibile durante il campionato”.

E allora buon lavoro, Elisa!

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina