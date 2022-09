A2 UFFICIALE – Empoli annuncia Anna Bambini e definisce il precampionato

Ormai al lavoro da una decina di giorni, l’Use Rosa Scotti ha definito il programma delle amichevoli di questo pre-campionato. l primo testa sarà venerdì 9 settembre alle 20 al Pala Sammontana contro Livorno, mentre il 14, sempre in via Martini, sarà la volta di Firenze. Sabato 17 settembre alle 19 è invece in programma un test a Mantova a cui seguirà, il 24, quello a Broni. Le ultime prove prima del campionato saranno nel torneo di La Spezia con la squadra locale, Firenze e Umbertide.

Intanto al gruppo che lavora agli ordini di coach Alessio Cioni si è aggiunta anche Anna Bambini, ala pratese classe ’99. Nello scorso campionato ha giocato nella Bull Basket Latina dove aveva già militato in passato ed a Rieti. Per lei esperienze anche in serie A2 con Elite Roma, Orvieto, Ariano Irpino e infine Valdarda in serie B.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa