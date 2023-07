A2 UFFICIALE – Empoli annuncia Sofia Avonto

Un’altra giovane in rampa di lancio nella nuova Use Rosa Scotti. E’ Sofia Avonto, classe 2003, in arrivo da Umbertide. Ala grande, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dello Junior Casale dove è rimasta per quattro stagioni, poi il passaggio alla Jb Monferrato e da lì ancora Piemonte, precisamente Biella, prima di approdare in riviera, a Pegli. Dopo la passata stagione ad Umbertide, ecco ora la tappa a Empoli dove cercherà di ripercorrere la strada che altre giovani prima di lei hanno fatto guadagnandosi minuti in serie A2.

Benvenuta a Empoli, Sofia.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa