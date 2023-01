A2 UFFICIALE – Empoli annuncia Sofia Dell’Olio

L’infortunio di Melita e le parole di coach Cioni dopo la gara con la Stella Azzurra lasciavano presagire un movimento in entrata di mercato per l’Use Rosa Scotti, cosa che è puntualmente arrivata. E’ infatti nero su bianco per Sofia Dell’Olio, pivot classe 1998 che arriva da Roseto ed ha giocato lo scorso 8 gennaio anche contro l’Use Rosa. La direttrice sportiva biancorossa Francesca Papini ha chiuso nelle ultime ore la trattativa e così, in vista della trasferta di domenica a Firenze nella quale Sofia vestirà fra le altre cose i panni della ex, la nuova arrivata è già al lavoro con la squadra.



Nata a Senigallia, Dell’Olio è cresciuta tra le fila dell’Olimpia Pesaro e del Basket Girls Ancona e conosce bene la categoria avendo giocato con le maglie di Ancona, Faenza, Umbertide, Firenze e appunto Roseto. Il basket è un affare di famiglia visto che anche la sorella Veronica è una giocatrice conosciuta ed apprezzata ad alti livelli. “Sofia è una ragazza con qualità fisiche importanti, un cinque puro – spiega coach Alessio Cioni – abbiamo deciso di puntare su di lei perché ha caratteristiche diverse dalle altre nostre lunghe e quindi si incastra bene nel nostro gruppo. Ha qualità, centimetri ed una buona mano dalle media ed ora ha bisogno di continuità per esprimere le doti tecniche che a me sono piaciute molto. Credo che nel nostro gruppo riuscirà ad avere anche quella intensità di cui ha bisogno e grazie alla quale potrà darci un contributo importante anche dal punto di vista dei rimbalzi”.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa